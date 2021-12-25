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Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Çetin Karaçoban   | 25.12.2021
Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas

İç Anadolu Bölgesi'nin, yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kente 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle beyaza bürünen göl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Yılın her mevsimi ilgi odağı olan gölü, kışın da doğa tutkunları ziyaret ediyor.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan gölün çevresi, geniş sazlıklarıyla sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

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