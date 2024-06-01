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Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Halife Yalçınkaya  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Sivas

Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokak'taki çocuk parkında oynayan E.K, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan E.K, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağ bacağından yaralanan E.K, tedavi altına alındı.

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