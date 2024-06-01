Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sivas
Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokak'taki çocuk parkında oynayan E.K, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan E.K, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağ bacağından yaralanan E.K, tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.