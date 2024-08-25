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Sivas'ta midibüsün devrildiği kazada 29 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Muharrem Delice, Erhan Aksoy, Halife Yalçınkaya  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Sivas'ta midibüsün devrildiği kazada 29 kişi yaralandı Fotoğraf: Muharrem Delice - AA

Sivas

Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki bir düğüne gidenleri taşıyan Y.N. yönetimindeki 06 EKS 341 plakalı midibüs, Sızır beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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