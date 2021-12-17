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Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış boyunca 1000 araçla sahada olacak

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasındaki Sivas'ta 1500 personel 1000 araçla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada olacak.

Göksel Cüneyt İğde   | 17.12.2021
Sivas'ta karla mücadele ekipleri kış boyunca 1000 araçla sahada olacak

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan kış tedbirleri kapsamında Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek mevsime yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz ile görüşen Ayhan, kent genelinden kış tedbirlerin alındığını belirtti.

Ayhan, tüm kurumların karla mücadelede tecrübeli olduğunu anımsatarak "Geçmiş bir birikimi var ve iyi bir şekilde de koordine oluyorlar. Kar yağdığı zaman hangi kurum nerde aksiyon alacağını çok iyi biliyor. Kırsalda önceliğimiz sağlık ve eğitim amaçlı yoğun olarak kullanılan yollardır. Sivas ilinde 4 şubemiz var. Karayolları, 376 makine 440 personel ile kışa hazır." ifadesini kullandı.

Ayhan, daha sonra İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne geçti.

Kış boyunca vatandaşların güvenli ve sağlıklı ulaşımı için İl Özel İdaresi ekiplerinin 93 araç ve 136 personelle yollarda olacağını vurgulayan Ayhan şunları kaydetti:

"Kent genelindeki 1234 köy ve 8 bin kilometre yol ağında yüzlerce araç parkı ve yine o kadar sayıda personelle hazırız. İl Özel İdaresi, belediye, Karayolları, Telekom, ÇEDAŞ, AFAD ve 112 yani tüm kurumlarımız kışa hazır. Sahada tüm ilgili kurumları dahil ettiğimizde kış tedbirleri kapsamında 1500 personel, 1000 araçla görev alacak."

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