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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas merkez ve Hafik ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Muzaffer Akyüz  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Merkezin yanı sıra Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede olan Hafik Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

Hafik'te kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle yollarda kısmen buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri de ilçede kar temizleme çalışması yaptı.

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