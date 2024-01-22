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Balıkesir’de hıza saatte 80 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz 14 metrelik yelkenliyi kıyıya sürükledi.

Suat Salgın  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Balıkesir’de hıza saatte 80 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Suat Salgın/AA

Balıkesir

İlçede hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan poyraz, başta deniz ulaşımı olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

Meteorolojiye göre hızı saatte 65 ila 70, zaman zaman da 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Palmiyeler mevkisinde demirli bir yelkenli kıyıya sürüklendi.

Bazı reklam panolarının uçtuğu fırtınada, Sefa-Çamlık Mahallesi sahilinde bulunan bir kameriye de devrildi.

Fırtına dolayısıyla Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri dünden beri yapılamıyor.

İlçede Midilli-Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale, yaptığı açıklamada, Ege Denizi’nin iki yakasını birleştiren feribot seferlerinin kuvvetli fırtına yüzünden gerçekleştirilemediğini, seferlerin çarşamba gününe kadar yapılamayacağını söyledi.

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