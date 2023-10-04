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Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.

Halife Yalçınkaya  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.

Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

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