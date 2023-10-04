Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.
Sivas
Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.
Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.
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