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Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Serhat Zafer, Fatma Sevinç Çetin  | 30.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Sivas Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

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