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Şırnak'ta köy yolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekrem Payan  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Şırnak'ta köy yolunu açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Şırnak

Kar yağışının etkili olduğu ilçede Tuzluca köyü yolu ulaşıma kapandı.

30.12.2024

Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.

Bu sırada Şeyhmus C'nin kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi.

Ekipler, iş makinesinde mahsur kalan Şeyhmus C'yi kurtardı.

Şeyhmus C, Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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