Dolar
18.92
Euro
20.03
Altın
1,816.89
ETH/USDT
1,564.60
BTC/USDT
22,329.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul, Göksel Cüneyt İğde  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara/Sivas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, AA muhabirine, depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı binalarla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı bu yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
İstanbul'da kuaförlerden kadın depremzedeler için özel yardım etkinliği
Bakan Kurum: 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Benzer haberler

İsviçre 2022'de yaklaşık 1 milyar dolar savaş malzemesi ihraç etti

İsviçre 2022'de yaklaşık 1 milyar dolar savaş malzemesi ihraç etti

Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afetzedeler ile kurtarma ekipleri arasında kopmayan bir bağ oluştu

Afetzedeler ile kurtarma ekipleri arasında kopmayan bir bağ oluştu
Filistinli kız çocuğu, harçlıklarıyla aldığı "oyuncak bebeği" depremze bir çocuğa gönderdi

Filistinli kız çocuğu, harçlıklarıyla aldığı "oyuncak bebeği" depremze bir çocuğa gönderdi
Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet