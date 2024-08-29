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Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak sele neden oldu, 20 evi su bastı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 20 evi su bastı.

Çetin Karaçoban, Halife Yalçınkaya  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak sele neden oldu, 20 evi su bastı Fotoğraf: Çetin Karaçoban - AA

Sivas

İlçeye bağlı Eskikarahisar köyünde akşam saatlerinde dolu yağışının ardından, etkili olan sağanak köy içindeki derenin taşmasına yol açtı.

Sel nedeniyle köyde 20 evi, bazı ahır ve samanlıkları da su bastı. Evlerde mahsur kalan bazı vatandaşları diğer köy sakinleri kurtardı.

İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi, AFAD ekipleri evlerdeki suları tahliye etti.

Köy sakinlerinden Tuncer Bahar, selin bir anda geldiğini belirterek, "Her şey 20 dakika içinde oldu. Önce dolu yağdı. Daha sonra sel 20 dakikada araziden köye geldi. Dere kenarında bulunan evlerde mahsur kalanlar oldu. 2'si çocuk 3 kişiyi kurtardık. Çocuklar çok korkmuştu. Hayvanlar dağda olduğu için telef olan hayvan olmadı." dedi.

Behiye Muhit ise evin içine tomruk girmesin diye kapıyı zorla kapattığını anlatarak, "Daha sonra gücüm yettiği yere kadar kapıyı ittim. Gücüm gidince de kapıyı bıraktım. Kızlarımla beraber dört kişiydik. Eşim dışarıda biz içeride kaldık. Her şey bir anda oldu. Evin içinde metrelerce su yükseldi. Dereye düşseydik hepimiz giderdik. ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulaş ilçesi Eskikarahisar köyünde aşırı yağıştan kaynaklı köydeki derenin taştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, 20 ikametin su baskınından etkilendiği, 2 traktörün ise selde sürüklenerek zarar oluştuğu tespit edilmiştir. Oluşan selde herhangi bir can kaybı olmamıştır. Olayın meydana geldiği köyümüzde AFAD, İl Özel idare, İl Sağlık ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin hasar ve zarar tespit çalışmaları koordineli şekilde devam etmektedir."

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