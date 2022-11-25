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Şişli'deki bir gecekonduda 3 kişinin cesedi bulundu

Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

Mehmet Ali Derdiyok, Emrah Gökmen   | 25.11.2022
Şişli'deki bir gecekonduda 3 kişinin cesedi bulundu Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok / AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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