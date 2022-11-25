Şişli'deki bir gecekonduda 3 kişinin cesedi bulundu
Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.
Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.