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Şişli'de metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunun yürüyen merdiven kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Şişli'de metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki yürüyen merdiven bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstasyondaki küçük çaplı yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.

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