Şişli'de metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunun yürüyen merdiven kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki yürüyen merdiven bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki yürüyen merdiven bölümünde yangın çıktı*— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2024
▪️İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi
▪️Dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı, yangın kısa sürede söndürüldühttps://t.co/8H8gqJBFck pic.twitter.com/qdXuBQ1U3g
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstasyondaki küçük çaplı yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.