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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim’de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Akif KARSLI, Sinan Doruk  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Akif Karslı/AA

Kahramanmaraş

Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık arazide etkili olan yangının kontrol alınabilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi çalışma gerçekleştiriyor.

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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

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