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Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın kurtarıldı

Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şükrü Gündüz, Zeynep Rakipoğlu  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın kurtarıldı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

Istanbul

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

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