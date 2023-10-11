Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın kurtarıldı
Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Istanbul
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: Berk Özkan/AA
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.