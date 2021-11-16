Dolar
10.21
Euro
11.59
Altın
1,873.97
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,707.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - VTR
logo
Gündem

Sisle kaplanan Düzce Ovası drone ile görüntülendi

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nda sis etkili oldu.

Cem Ali Kuş   | 16.11.2021
Sisle kaplanan Düzce Ovası drone ile görüntülendi Fotoğraf: Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı

Düzce

Düzce kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, drone ile görüntülendi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek
Kovid-19'a yakalanan hamilelerde erken doğum riski artıyor
Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük can kaybı sayısı' kaydedildi
Pekin'de Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Benzer haberler

Sisle kaplanan Düzce Ovası drone ile görüntülendi

Sisle kaplanan Düzce Ovası drone ile görüntülendi

Kabaceviz Şelaleleri ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

İasos Antik Kenti'nin fotogrametrik haritası çıkarıldı

Çocukların hayal dünyası mimar adaylarınca köy okullarının duvarlarına yansıtılıyor

Çocukların hayal dünyası mimar adaylarınca köy okullarının duvarlarına yansıtılıyor
İçişleri Bakanı Soylu: 81 vilayetimizde afet risk azaltma planları yaptık

İçişleri Bakanı Soylu: 81 vilayetimizde afet risk azaltma planları yaptık
Düzce depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Düzce depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı