Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.