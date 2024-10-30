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Bakan Kurum'dan İzmir depreminin yıl dönümü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de yaşanan İzmir depreminin ardından zor günlerin geride kaldığını belirterek, "Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Kasım  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Bakan Kurum'dan İzmir depreminin yıl dönümü paylaşımı

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Deprem sonrası İzmir'de yapılan TOKİ konutlarının görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."

Videoda, evlerine taşınan hak sahiplerinin duygu ve düşüncelerine de yer verildi.

5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ tarafından, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri inşa edildi.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu da depremin üzerinden 1 yıl geçmeden bin 404 konutun teslim edildiğine dikkati çekerek, "Eş zamanlı olarak Bayraklı şehir hastanesinin üst tarafında rezerv alan belirledik. 8 etapta toplam 3 bin 657 konutun inşasına başladık. Onları da kısa süre içerisinde inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

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