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Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ta çekilen kura ile terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Ekrem Payan  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu Fotoğraf: Ekrem Payan - AA

Şırnak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için yapılan konutların kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Hak sahiplerinin de hazır bulunduğu salonda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İl Müdürü Hakkı Turğut, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle evleri yıkılanlar için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turğut, "2016 yılında yaşanan terör olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için 10 bin 443 konut yapılmıştı. Yeşilyurt Mahallesi'nde etap dışı 136 hak sahibi için noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın konutlarına sağlık ve sıhhatle yerleşmelerini temenni ediyoruz. Vatandaşlar gerekli resmi evrakları tamamlamasıyla konutlarına yerleşebilecek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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