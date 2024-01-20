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Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor

Şırnak'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, 7/24 karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ayhan Babat  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Yoğun yağış nedeniyle kapanan Tanin Geçidi'nin ulaşıma açılması için Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri vardiyalı çalışarak 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

Bazı yerlerde iş makinelerinin kara gömüldüğü bölgede çalışma yürüten ekipler, etkili olan tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yolu ulaşıma açarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.

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