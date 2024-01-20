Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,470.20
BTC/USDT
41,676.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Adnan Menderes Havalimanı’ndaki karşılama töreninde konuşuyor. İsveç'in başkenti Stockholm de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir

İstanbul
20.01.2024


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, birlik yöneticilerini selamlarken, kendisine iletilen davet için teşekkür etti.

Kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliği ile temsilcileri için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu vesileyle Uluslararası Demokratlar Birliğinin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Darı bekaya uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğini daha da güçlendireceğine, insicamını daha fazla arttıracağına yürekten inandığını ifade ederek, "Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan, Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır." diye konuştu.

Bunun yolunun ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kanun ve nizam çerçevesinde, yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuda gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymadığını belirterek, "İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor
Bakan Uraloğlu: Gayrettepe istasyonunu İstanbullularla buluşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir
Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi" ilgiyle takip edildi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye kritik teknolojilerin üretim üssü haline gelmiştir

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız

Yalova'da "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni" düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı
Türk Donanması'na dört yeni gemi törenle teslim edildi

Türk Donanması'na dört yeni gemi törenle teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet