Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 43 kişi kurtarıldı
Şırnak'ta yoğun kar ve tipi dolaysıyla yolda mahsur kalan 7 araçtaki 43 kişi kurtarıldı.
Şırnak
Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.
Durumun bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, 2 tır, 3 minibüs ve 2 otomobilde bulunan 43 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.
Kent merkezinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
İl merkezinde zincir takmayan araçlar yolda mahsur kaldı. Kar yağışı sonucu yolda kayan 3 minibüs, 4 ticari araç ve 4 otomobil refüjlere çarptı. İki sürücü hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu.