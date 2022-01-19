Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt
Siirt-Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkili olan kar nedeniyle Siirt'ten Batman istikametine giden 2'si ağır tonajlı 8 araç, Kurtalan ilçesi Teylan köyü mevkisinde mahsur kaldı.
Yetkililere haber verilmesi üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açtı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.