Dolar
13.43
Euro
15.24
Altın
1,837.11
ETH/USDT
3,131.20
BTC/USDT
42,000.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Mehmet Niyazi Deniz   | 19.01.2022
Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt

Siirt-Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkili olan kar nedeniyle Siirt'ten Batman istikametine giden 2'si ağır tonajlı 8 araç, Kurtalan ilçesi Teylan köyü mevkisinde mahsur kaldı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açtı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı
Araştırma: Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin dörtte üçü "nosebo etkisi" kaynaklı
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı

Benzer haberler

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 43 kişi kurtarıldı

Bolu Dağı Tüneli geçişinde karda kayan araçlar ulaşımı aksatıyor

Birçok ilde eğitime yarın da ara verildi

Birçok ilde eğitime yarın da ara verildi
Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı

Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalan öğrenci servisleri kurtarıldı
Okulların tatil edildiği Hatay'da çocuklar karın tadını çıkardı

Okulların tatil edildiği Hatay'da çocuklar karın tadını çıkardı