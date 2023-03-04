Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi dronla görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, havadan görüntülendi.
Şırnak
Uludere ilçesini Beytüşşebap ilçesine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kıvrımlı yolu ve keskin virajlarıyla dikkati çekiyor.
Kentin kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerden biri olan, bazen kar kalınlığının 2 metreyi aştığı geçitte, ekipler günlerce süren yol açma çalışması yürütüyor.
Dronla havadan görüntülenen Tanin Geçidi, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.