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Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi dronla görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, havadan görüntülendi.

Ayhan Babat   | 04.03.2023
Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi dronla görüntülendi Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Uludere ilçesini Beytüşşebap ilçesine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kıvrımlı yolu ve keskin virajlarıyla dikkati çekiyor.

Kentin kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerden biri olan, bazen kar kalınlığının 2 metreyi aştığı geçitte, ekipler günlerce süren yol açma çalışması yürütüyor.

Dronla havadan görüntülenen Tanin Geçidi, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

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