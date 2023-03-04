Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.
Adıyaman
İl merkezindeki yıkımın gerçekleştiği mahallelerde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları, iş makineleriyle kaldırılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.
Bu arada bazı depremzedeler, hasar gören evlerinden nakliye asansörleriyle eşyalarını tahliye etmeyi sürdürdü.
Bina yıkıntılarının altında kalıp büyük hasara uğrayan araçlar da polisler tarafından çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.
İldeki bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da depremin izlerini görmek mümkün. Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi binalarında duvarlarda çatlaklar oluştuğu görüldü.
Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde depremzedelere yardımlar sürüyor. AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları, depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.
Gölbaşı ilçesinde yaşayan depremzedelerden Mustafa Uyan, kendisine gönüllülerin yardım ulaştırması üzerine, "Allah, bizleri düşünen, yardım ulaştıran herkesten razı olsun. Devletimiz milletimiz var olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.