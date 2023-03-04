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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.

Oktay Özden, Orhan Çiçek   | 04.03.2023
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Adıyaman

İl merkezindeki yıkımın gerçekleştiği mahallelerde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları, iş makineleriyle kaldırılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Bu arada bazı depremzedeler, hasar gören evlerinden nakliye asansörleriyle eşyalarını tahliye etmeyi sürdürdü.

Bina yıkıntılarının altında kalıp büyük hasara uğrayan araçlar da polisler tarafından çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

İldeki bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da depremin izlerini görmek mümkün. Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi binalarında duvarlarda çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde depremzedelere yardımlar sürüyor. AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları, depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde yaşayan depremzedelerden Mustafa Uyan, kendisine gönüllülerin yardım ulaştırması üzerine, "Allah, bizleri düşünen, yardım ulaştıran herkesten razı olsun. Devletimiz milletimiz var olsun." ifadesini kullandı.

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