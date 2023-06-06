Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su taşkını, Boyabat ilçesindeki çeltik tarlalarını su altında bıraktı.
Sinop
Bölgede etkili olan sağanağın ardından Boyabat'tan geçen Gökırmak Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Su taşkınının meydana geldiği bölgedeki çeltik tarlaları zarar gördü.
Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, taşkınların yaşandığı bölgede incelemede bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Çeltik üreticisi Kadir Kökçü, selin arazilere taşmasının ırmak yatağının daraltılmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Maalesef sel, ilçemizin ırmak girişindeki ilk köy olan Koçak köyünden son köy olan Mahmutlu köyüne kadar en az 15 köyde çeltik arazileri ve sebze ekili tarlaları su altında bıraktı. Devletimizin bize el uzatmasını bekliyoruz." dedi.
Hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor
Kentte iki gün etkili olan sağanak, kent merkezi, Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde taşkınlara neden oldu, bazı ilçelerde köy ve grup yollarında hasar oluştu.
Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda oluşan hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Enerji hatlarında yaşanan sorun nedeniyle elektriğin verilemediği bazı köylere helikopterle jeneratör ulaştırılıyor.
Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle taşkınlardan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Karaömeroğlu ve Maviş, yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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