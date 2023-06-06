Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü
Balıkesir'de otomobil römorkuna çarparak içine düşen bisikletli çocuk hafif yaralandı.
Balıkesir
Karesi ilçesi Toygar Mahallesi 23151 ile 23146. sokakların kesişiminde bisikletiyle seyreden 12 yaşındaki Denizcan Kaba, Ersin Özkan'ın kullandığı 41 GE 930 plakalı otomobilin arkasına takılı olan römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle römorkun içine düşen çocuk, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Hafif yaralanan Denizcan Kaba, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.