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Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mahmut Coşkun, Şükrü Nural  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü

Sinop

Camikebir Mahallesi'nde Boyabat Belediyesi Özel Ormanı'nda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

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