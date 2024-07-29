Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Manisa
Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor https://t.co/FLQ0k8ZSF0 pic.twitter.com/KiKXs02D1u— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 29, 2024
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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