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Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Sinop çevrelerinde bu gece ve sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 19.08.2021
Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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