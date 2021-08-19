Euro
9.97
Altın
1,781.09
Dolar
8.51
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden komiser yardımcısı I.A. tutuklandı, polis memuru M.C.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Berk Özkan   | 19.08.2021
Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

İstanbul

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.

Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. "taksir ile öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü

Benzer haberler

Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşan kişinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu ölen Cemal Akın ile telefonla görüştü

Denizli'de bebek bezine ve hoparlöre gizlenmiş yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de bebek bezine ve hoparlöre gizlenmiş yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı

Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı