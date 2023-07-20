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Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 158 konut daha inşa edilecek.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek

Sinop

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere, sel felaketinin ardından daha önce yapımı tamamlanan 79 konutun afetzedelere teslim edildiğini anımsattı.

Afet sonrası yaraların sarılması için başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Maviş, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Ayancık ilçemize kazandırdığımız 79 afet konutunun ardından, şimdi de 158 konutumuzun yapım ihalesi Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasıyla en kısa sürede inşasına başlayacağız. İnşallah 158 konutumuzun temellerini çok yakında atacağız. Ayancık ilçemizde hayırlı olsun, hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Maviş, ilçede yaşanan sel felaketi sonrası diğer alanlardaki çalışmaların da sürdürüldüğünü, yapımı devam eden Ayancık Devlet Hastanesinin ek binasının kısa sürede hizmete alınacağını bildirdi.

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