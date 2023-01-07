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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Doğukan Ç'nin de olduğu 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Serdar Açıl, Cemil Murat Budak, Cankut Taşdan   | 07.01.2023
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Ç'nin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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