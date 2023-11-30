Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak hasara neden oldu
Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak bazı sokaklarda ve evlerde hasara yol açtı.
İstanbul
Gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Mimarsinan Mahallesi'nde bazı sokaklar suyla doldu.
Dere yatağının çevresinde su basan birçok ev ve yolda ise hasar meydana geldi.
Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, ev ve sokaklardaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Emre Nurhan, AA muhabirine, yetkililer tarafından altyapı çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi.
Nurhan, "Dere yatağının üstünü kapatıp bahçe yaptılar. İSKİ'nin gelip bu çalışmayı yapması gerekiyor." dedi.
"Derenin ağzı buradaki insanlar tarafından kapatıldı"
Mustafa Nurhan ise bölgede 2013 yılında da yine sel olayının yaşandığını, evlerin su içinde kaldığını ifade ederek, "Şimdi de üst taraftaki evleri su aldı. Derenin ağzı buradaki insanlar tarafından kapatıldı. Oranın belediye tarafından açtırılması gerekiyor. Bu suyun birçoğu oradan giderse en azından bu kadar su basmaz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.