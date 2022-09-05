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Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Taha Erham Keleş, Hikmet Faruk Başer   | 05.09.2022
Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

Istanbul

Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı, 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredeki tarlalarda çalışan iş makineleri fabrikayı çevreleyen duvarları yıktı.

Yaklaşık 10 dönüm alanda yer alan fabrikadaki yangın rüzgarın da etkisiyle batı bölümünde yoğunlaştı.

BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi'nin elektriğini kesti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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