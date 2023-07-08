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Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Şile'de etkili olan sağanak nedeniyle selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

Metin Tokgöz, Elif Küçük  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

İstanbul

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağış sonrası Şile ilçemizde selde mahsur kalan iki hemşerimiz Sahil Güvenlik ve jandarma personelimizin ortak çalışmasıyla kurtarılmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Gül, paylaşımına vatandaşların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmanın görüntülerini de yer verdi.

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