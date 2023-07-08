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Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da etkili olan sıcak hava dolayısıyla vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Fatih Hepokur  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları denize girdi, bazı aileler de sahil kenarında çocuklarıyla oynadı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan, bazı tatilciler de serinlemek için Düden Şelalesi'ni ziyaret etti.

Manzara karşında keyifli zaman geçiren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

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