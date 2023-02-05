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Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi ekipler tarafından hastaneye ulaştırdı

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Fecri Barlık   | 05.02.2023
Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi ekipler tarafından hastaneye ulaştırdı

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde Halil (70) ve Sadettin Ertem'in (17) rahatsızlanması üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Köyde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünün Evsel Mahallesi'nde düğün dönüşü Yamaçlı köyüne giden minibüs karda mahsur kaldı.

Ekipler burada da yolu ulaşıma açarak minibüsün güvenli şekilde köye ulaşmasını sağladı.

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