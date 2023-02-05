Siirt'te ekipler rahatsızlanan kardeşler için seferber oldu
Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan iki kardeş, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Siirt
Siirt'in Pervari ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.
Karşıyaka köyünde yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 6 aylık Melisa ve 2 yaşındaki Rumeysa Uslu'nun ailesi 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Köyde ilk müdahalesi yapılan Uslu kardeşler, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düğüncüler köyünden Siirt kent merkezine gelmeye çalışan minibüs de karda mahsur kaldı.
Karla mücadele ekiplerince yaklaşık 5 saatlik çalış sonucu 18 yolcu kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.