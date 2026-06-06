Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar, gençlerin su yönetiminde daha fazla rol üstlenmesi, havza bazlı yönetim anlayışının yaygınlaştırılması ve plastik şişe kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti.

Sıfır Atık Forumu'nda su yönetimi ve plastik atıklar ele alındı Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panelde uzmanlar, gençlerin su yönetiminde daha fazla rol üstlenmesi, havza bazlı yönetim anlayışının yaygınlaştırılması ve plastik şişe kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da "Sıfır Atık Su" başlıklı panel düzenlendi.

Burada konuşan Wayout Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ulf Stenerhag, dünya genelinde milyarlarca kişinin günlük su ihtiyacını plastik şişeler aracılığıyla karşıladığına dikkati çekti.

Her gün yaklaşık 1,5 milyar plastik şişe üretildiğini belirten Stenerhag, bu şişelerin yalnızca yüzde 9'unun geri dönüştürüldüğünü, geri kalanının ise çevreye karıştığını aktardı.

​​​​​​​Stenerhag, mikroplastiklerin artık dünyanın en uzak bölgelerinde dahi tespit edildiğinin altını çizerek, plastik atıkların aynı zamanda sera gazı emisyonlarını artıran önemli kaynaklardan biri olduğunu söyledi.

Stenerhag, geliştirdikleri sistemlerle deniz, göl, nehir ve diğer kaynaklardan elde edilen suyu yerinde arıtarak içilebilir hale getirdiklerinin altını çizerek, böylece suyun üretildiği yerde tüketilmesini sağlayarak plastik şişe kullanımını ve taşıma maliyetlerini azaltmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yerel üretim ve yeniden kullanım esasına dayalı sistemlerin çevresel ve ekonomik açıdan avantaj sağladığını vurgulayan Stenerhag, su sektörünün geleceğinde plastik şişelere bağımlılığı azaltacak çözümlerin daha fazla önem kazanacağını sözlerine ekledi.

Su Mühendisi ve Su İçin Dünya Gençlik Parlamentosu Üyesi Megi Marku da su sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Suyun gerçek değerinin çoğu zaman yeterince anlaşılmadığına dikkati çeken Marku, su kaynaklarının korunması, şebekelerde yaşanan kayıpların azaltılması ve döngüsel su yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Su sektörünün yaşlanan bir iş gücüne sahip olduğuna işaret eden Marku, genç profesyonellerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi, görüşlerinin dikkate alınması ve sektörde gençlere ilham verecek rol modellerin artırılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Capta Hydro Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emilio de la Jara ise havza ölçeğinde geliştirilecek sistematik çözümlerle kuraklık ve taşkın risklerinin azaltılabileceğini belirterek, hedeflerinin "sıfır atık su geleceği" oluşturmak olduğunu ifade etti.

Paneller gün boyu devam etti

Forum kapsamında gün boyu ayrıca, Konaklama ve Fazla Ürün Paylaşımı: Gıda Güvenliği, Bağış ve Sorumluluk, Atık Üzerine Araştırmalar, Fabrikadan Döngüsel Kümeleşmeye: Sanayinin Ölçeklenmek İçin İhtiyaçları, Kompostlama ve Anaerobik Sindirim, Atığı Azaltan İzlenebilirlik: Ürünlerden Toplama Sürecine, DRS: Getiri Sağlayan Depozitolar, Açıkta Yakmayı Sona Erdirmek: Göz Ardı Edilen Kentsel Sağlık ve İklim Krizi, Organik Atık, Böcekler ve Yeniden Kullanım Uygulamaları: Altyapı ve Ölçeklendirme Gereklilikleri ve Hibelerden Yatırım Sermayesine: Sıfır Atık Ekosisteminin Finansman konulu panelleri yapıldı.

Öte yandan, tematik konuşmalarda, alanında uzman isimler, Sıfır Atık Vizyonunu Hayata Geçirmek: Vaka Çalışmaları, Başarılar ve Çıkarılan Dersler, Plastik Arz Fazlası ve Kaynak Kıtlığı Döneminde Döngüsel Ekonomi, Küresel Gündemlerden Yerel Sonuçlara: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atığın Hayata Geçirilmesi konularını işledi.