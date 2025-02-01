Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,244.90
BTC/USDT
101,944.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Gündem

Siber zorbalıkla etkin mücadele hız kesmeden devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber zorbalık konusunda ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı ve internetyardim.org.tr kanalıyla destek alınabildiğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Siber zorbalıkla etkin mücadele hız kesmeden devam ediyor

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 2017'den itibaren, güvenli internet alanı oluşturma ve dijital zorbalığı önleme amacıyla İnternet Yardım Merkezi üzerinden çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Söz konusu merkezin yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık ve sağlık konularında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri sunduğunu aktaran Uraloğlu, "Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin ALO 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alabiliyor." ifadesini kullandı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çeşitli faaliyetler yürütüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Bu faaliyetlerle konusu fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları gibi katalog suçlar olan yasa dışı içeriklerle mücadele edilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilinçlendirme, internet yardım ve ihbar merkezlerinin hizmetlerine de değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bilinçlendirme Merkezi, internetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere internet kullanıcılarını bilgilendirmek, bu amaçla eğitim çalışmaları ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. İnternet Yardım Merkezi, internet kaynaklı problemlere yönelik tavsiyeler ve yardım sunan bir danışma hattı niteliğindedir. İhbar Merkezi ise internette karşılaşılabilecek yasa dışı içeriklerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda internetteki, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde kullanımı, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, intihara yönlendirme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla mücadele edilmektedir."

ALO 141 hattı bugüne kadar 425 bin 837 çağrıyı yanıtladı

Uraloğlu, hizmete girdiğinden bu yana internetyardim.org.tr adresine vatandaşlardan gelen 61 bin 161 sorunun yanıtlandığını, son iki yıl içerisinde de 15 bin 402 soruya cevap verildiğini bildirdi.

Faaliyete 2019'da geçen ve İnternet Yardım Merkezinin çağrı merkezi olarak işlev gören ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden de bugüne kadar 425 bin 837 çağrının karşılandığını belirten Uraloğlu, "2022-2024 yılları arasında ALO 141 hattı üzerinden gelen 221 bin 615 çağrı cevaplandı." bilgisini paylaştı.

Instagram, X, YouTube gibi Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların, vatandaşların özel hayatlarının gizliliğine yönelik başvurularına en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olduklarının altını çizen Uraloğlu, "Sosyal ağ sağlayıcıların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ise idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı
Emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı KDK aracılığıyla geriye dönük olarak ödendi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden lüks araç ve uyuşturucu operasyonları
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan tünel bulundu

Benzer haberler

Siber zorbalıkla etkin mücadele hız kesmeden devam ediyor

Siber zorbalıkla etkin mücadele hız kesmeden devam ediyor

Türkiye hava sahasından her 14 saniyede bir uçak geçti

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda 15,7 milyon yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu: Bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirlikleri artırılmalı

Bakan Uraloğlu: Bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirlikleri artırılmalı
Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü

Bakan Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüştü
Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı

Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde ticareti canlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet