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Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk aleyhine işlenen ve dini değerlere hakaret suçlarına ilişkin 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda, 18-25 Temmuz tarihlerinde sosyal medya suçu ve suçluların tespit edilmesi için çalışma yapıldı.

Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında, sosyal medyada son günlerde yaptıkları suç içerikli paylaşımlar sebebiyle geniş yer bulan S.A, A.A. ve N.Y'nin de aralarında bulunduğu 11 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, dini değerlere hakaret kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 8 hesap yöneticisi de tespit edilerek, haklarında adli birimlerce soruşturma açıldı.

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