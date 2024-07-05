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Seyahatsever projesi için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Seyahatsever projesi için başvurular başladı

Ankara

Bakan Osman Aşkın Bak, gençler arasında popüler olan ve talep gören proje için başvuruların alındığını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından "Seyahatsever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek." ifadelerini kullandı.

Seyahatsever projesi, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar devam edecek

Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. Proje, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Proje ile detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.

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