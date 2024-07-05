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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ulaşım desteğinden 132 bini aşkın öğrenci yararlandı

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden bugüne kadar 132 binden fazla öğrenci yararlandı.

Neriman Senanur Torun  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ulaşım desteğinden 132 bini aşkın öğrenci yararlandı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında, bakanlığın ulaşım desteğiyle farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.

Geleceğin teminatı öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Göktaş, destek programının 2022 yılı Aralık ayında başladığını, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerinin karşılandığını aktardı.

Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak

Ulaşım desteğiyle öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize 2024 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 56 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 132 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız."

Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrenci ailelerinin ikametinin bulunduğu yerde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini bildirdi.

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