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Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.

Sıraç Karadeniz   | 02.09.2021
Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz - Anadolu Ajansı

Hakkari

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangına, Orman İşletme Şefliği, Jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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