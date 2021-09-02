Dolar
8.30
Euro
9.84
Altın
1,813.84
ETH/USDT
3,768.90
BTC/USDT
48,439.00
BIST 100
1,474.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sıraç Karadeniz   | 02.09.2021
Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sıraç Karadeniz - Anadolu Ajansı

Hakkari

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Orman şefliği ve belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteği ile yangına müdahalede bulunuyor.

Ekipler, rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Belediye İtfaiye Amiri Ufuk Bilicer, öğle saatlerinde yangın ihbarını alır almaz bölgeye harekete geçtiklerini söyledi.

Yangının köydeki evlere sıçramasını engellediklerini belirten Bilicer, şunları kaydetti:

"Kepçeler yol açtıktan sonra yangının yoğun olduğu bölgeye geldik. İki tarafa da ulaşabildiğimiz kadar müdahale ediyoruz. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle ters yönde esince istemediğimiz yerlere kadar sıçradı. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Biz köydeki evlere sıçramaması için elimizden geleni yaptık. Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yangına güvenlik korucuları, köylüler, orman şefliğindeki ekiplerle müdahale ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 17 bin 621 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 23 bin 946 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Şemdinli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Yangına meydan okuyan 1000'i aşkın anıt ağaç bakım ve restorasyona alındı

Yangına meydan okuyan 1000'i aşkın anıt ağaç bakım ve restorasyona alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti
Muğla'da yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak

Muğla'da yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak