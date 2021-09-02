Dolar
8.30
Euro
9.84
Altın
1,813.84
ETH/USDT
3,768.90
BTC/USDT
48,439.00
BIST 100
1,474.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Annelerden Türkan Mutlu, 'Diyarbakır anneleri'ne destek çağrısında bulunarak, "Tüm dünyaya sesleniyorum, 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun" ifadelerini kullandı.

Ömer Yasin Ergin, Ahmet Kaplan   | 02.09.2021
Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı

Diyarbakır

Dağa götürülen çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdüren Diyarbakır anneleri, evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısını yineledi.

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 730'uncu gününe girdi.

Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine devam eden anne ve babalar, HDP İl Binası kapısına Türk bayrağı astı.

Aileler adına konuşan anne Türkan Mutlu, anne ve babalar olarak hakları olan çocuklarını istediklerini söyledi.

Gece gündüz demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirten Mutlu, şöyle dedi:

"Artık Ceylan ve Ceylan gibiler dağlarda ölmesin. Tüm dünyaya sesleniyorum 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun. Bu oturma eylemi 10 sene de devam etse Ceylanımı almayana kadar HDP'nin kapısından gitmem. Biz Diyarbakır anneleri olarak siyasi amaçla bu kapıda değiliz, anne olarak bu kapıdayız. Kimse bizi bu kapıda zorla oturtmuyor. İnşallah biz kazanacağız."

Baba Celil Begdaş ise, verdikleri mücadele sonunda birçok çocuğun dağdan inmesine neden olduklarını söyledi.

Tüm kamuoyunu kendilerine destek olmaya davet eden Begdaş, "Hiçbir güç bizi yıldıramaz. Evlat acısını ancak anne ve babalar bilir. 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 17 bin 621 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 23 bin 946 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3'üncü yılında

Zerzevan Kalesi'ndeki 'gökyüzü etkinliği' Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sağlayacak

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Gizemli monolit Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı