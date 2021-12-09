Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleniyor
Selimiye Camisi'nde restorasyon ve ibadet alanı belirleme çalışmalarına başlandı.
Edirne
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, yaklaşık 3,5 yıl sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında, camide restorasyonunun uygulanacağı alan oluşturuluyor.
Caminin ibadet ve ziyarete açık tutulması için yapılan plan dahilinde, platformun kurulacağı alanlar işaretlendi.
Restorasyon sırasında araştırma raspalarına (yüzeylerin üzerini kazıyarak alttaki asıl malzemeyi ortaya çıkarma işlemi) ve muhtelif uygulamalara engel olmaması için hazırlanacak platformla, üst kotlarda çalışmalara devam edilebilecek.
Restorasyon alanı, cami iç mekanının üçte ikisini kaplayacak.
Restorasyon sırasında mihrap, minber ve hünkar mahfilinin bulunduğu alan ibadet ve ziyaret için kullanılacak. Burada bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.
Hünkar mahfilinin alt kısmı kadınlar için ayrılacak.
Caminin şantiye alanında kalan güney, kuzey, batı giriş kapıları, ibadet ve ziyaret için kullanılamayacak. Bunun yerine hünkar mahfilinin bulunduğu alandaki ve bunun karşısındaki kapılar, camiye giriş için kullanılabilecek.
Neler yapılacak?
Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları kaldırılıp kontrol edilecek.
Kubbelerinin strüktürü (taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra yapısal bir hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda müdahale edilecek. Strüktürde herhangi sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak.
Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra taşlar yerinde tek tek incelenecek. Genel olarak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar, yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon hasarlarının onarım kararları bu incelemeden sonra verilecek. Bunlara hangi yöntemlerle müdahale edileceği, ilgili raporlar doğrultusunda uygulama sırasında belirlenecek.
Başta büyük kubbe olmak üzere diğer tüm kubbe ve tavanlar, iskele üzerinden bir kez daha yakından incelenecek.
Mevcut tüm bezemelerin 1/1 ölçekli rölöveleri alındıktan sonra gerekli görülen yerlerde sıva ve bezeme raspaları yapılacak. Raspalar sonucu ortaya çıkacak tüm çimentolu sıvayla bezemeler mekanik yöntemlerle yapıya zarar vermeden sökülecek ve uzaklaştırılacak.
Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek. Uygulamada bütün caminin yer döşemeleri sökülerek, özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında herhangi hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.
Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.
Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçıyla (anhidrit veya şeker alçı) paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.
Cami ana mekanın tüm pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek bunların çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.
Caminin kalem işlerindeki bozulmaları da restorasyon çalışmalarında giderilecek. Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verdiği kabul edilen kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak.
İbadet ve ziyarete kapanmadan restore edilecek
Edirne Valisi Ekrem Canalp da gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon esnasında caminin ziyarete ve ibadete açık olacağını bildirdi.
Çalışmaların titizlikle yapılacağına değinen Canalp, "Bir taraftan restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmalıyız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firma ile yeni bir çalışma yapıyor. Yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son cumamızı da kılacağız ve o kılmış olduğumuz son cumadan sonra artık kısmi olarak Selimiye'de belli bir bölümü kapatmış olacağız." dedi.
Canalp, Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarının ilk etabının devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Selimiye'nin tüm güzelliğiyle ortaya çıkacağını anlatan Canalp, "Belli bir zaman sonra ortaya şu sonuç çıkacak, 360 derece çevre düzenlemesi ile beraber restore edilmiş muhteşem bir Selimiye... Selimiye hem çevre düzenlemesiyle hem de ana caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla en az 100 yıl daha, sağlam, diri ve canlı şekilde ziyaretçilere kendisini gösterecek." diye konuştu.
Canalp, Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemiş Kapanı Hanı'nın temellerinin korunacağını ancak yeniden inşa edilmeyeceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.