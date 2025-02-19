Dolar
36.30
Euro
37.95
Altın
2,934.25
ETH/USDT
2,702.00
BTC/USDT
95,653.00
BIST 100
9,950.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılıyor Kırklareli’nde kar yağışı devam ediyor
logo
Gündem

Selimiye Camisi kar altında görüntülendi

Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi kar yağışıyla başka bir güzelliğe büründü.

Salih Baran  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Selimiye Camisi kar altında görüntülendi Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Kent merkezinde dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengin olan Edirne'de özellikle Selimiye Camisi, kar yağışıyla beyaz örtü altında farklı bir güzel görüntüye kavuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabildiği siteyi bir haftada 1,8 milyon kişi ziyaret etti
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Selimiye Camisi kar altında görüntülendi

Selimiye Camisi kar altında görüntülendi

Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısı

Kastamonu'da kar savaşçıları "hayat durmasın" diye gece gündüz çalışıyor

İstanbul'da kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor

İstanbul'da kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor
Bazı illerde ve ilçelerde kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi

Bazı illerde ve ilçelerde kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi
Erciyes'teki kar kazma kürekle sanat eserine dönüşüyor

Erciyes'teki kar kazma kürekle sanat eserine dönüşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet