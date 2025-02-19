Bazı illerde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bazı illerde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Ankara
Hafta başında Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösteriyor.
Polis ve jandarma ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.
OSB'ye giden yol bir süre ulaşıma kapandı
Kızılcıkdere köyü yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden yolun yokuş kısmında buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım 45 dakika durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.
İki köyde taşımalı eğitime ara verildi
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinde dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Tokat
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.
İl merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı.
Tokat Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kent genelinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Tunceli
Kentin bazı bölgelerine gece saatlerinden itibaren yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 9, Hozat'ta 7, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38 ve Pülümür ilçesinde 7 köyün yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri desteğiyle çalışma başlattı.
Erzincan
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.
Bu yollarda seyreden bazı araçlar ise hasarlı kazalara karıştı.
Ekipler, Sakaltutan Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tırın karıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle kısmen kapanan kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.
Karayolları ekipleri, kazaların meydana geldiği yollarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Buralarda tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, temizlik çalışmaları bitinceye kadar sürücülerin yol kenarında beklemesini istedi.
Yozgat
Gece etkisini artıran kar yağışının ardından, kent merkezinde cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.
Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da dükkanlarının önündeki karı temizledi.
Vatandaşlardan Hicret Yıldırım, kar yağışının rahmet ve bereket olduğunu belirterek, yağışların barajlara iyi gelmesi temennisinde bulundu.
Edirne
Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla sürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma oluştu.
Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sabah trafiğinde zaman zaman aksamalar ve maddi hasarlı kazalar yaşandı.
Selimiye Meydanı ve kent merkezindeki kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı, bazıları kayıp düştü.
Belediye ekipleri ise kent meydanına traktörle buz çözücü solüsyon serpti. Olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakta zorlandı.
Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Karayolları ekipleri Avrupa'ya ulaşımın sağlandığı sınır kapılarındaki güzergahlarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.